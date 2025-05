Secretaria de Esporte e Lazer de VR promove atividades para crianças em quatro ginásios

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda programou o evento “Experimentar e Brincar”, que faz parte do programa “Viva o Esporte”, para este sábado (10). As atividades vão atender crianças de até oito anos em quatro ginásios poliesportivos de Volta Redonda.

O “Experimentar e Brincar” vai acontecer, das 9h às 10h, nos ginásios poliesportivos dos bairros São Geraldo, Siderlândia e Açude, além da Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula). A atividade, que é aberta para toda a comunidade, também vai envolver as mães das crianças.

“Vamos aproveitar para celebrar o Dia das Mães, comemorado no domingo, dia 11. As crianças e as mães ou responsáveis vão interagir durante as atividades de esporte e lazer propostas pela equipe da Smel. Tenho certeza de que vai ser um sábado especial, de incentivo ao esporte e integração para a comunidade”, afirmou a secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela.

Todos vão participar de brincadeiras e jogo tipo estafetas, que está ligado a revezamento, quando as crianças realizam tarefas em equipe, um de cada vez, passando a vez para o próximo colega. Nessa atividade, é estimulado o desenvolvimento físico, coordenação motora, envolvendo uma variedade de movimentos, como correr, pular, lançar e pegar.