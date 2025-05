Secretaria de Turismo de Barra do Piraí participa de “Tô no Rio”

Barra do Piraí – Neste feriado de 1º de maio, a Secretaria de Turismo de Barra do Piraí está no Posto 4 da Praia de Copacabana, no estande “Tô no Rio”, apresentando os atrativos turísticos do município, em especial do distrito de Ipiabas.

Desenvolvido e disponibilizado pela Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e pela Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), o “Tô no Rio” é um espaço interativo e instagramável, montado em locais de grande fluxo turístico para apresentar e divulgar destinos interessantes de várias partes do estado, fomentando assim, o desenvolvimento desta área em toda a região.

Este feriado prolongado tem um destaque especial: o show da cantora Lady Gaga no próximo sábado (03) na cidade do Rio de Janeiro. Com milhares de turistas de todo o mundo chegando em massa para assistir ao espetáculo, a Secretaria Municipal de Turismo enxergou essa como a oportunidade perfeita para levar o nome de Barra do Piraí e do distrito de Ipiabas para outros estados do Brasil, e até mesmo, para outros países.

No estande Tô no Rio, o secretário da pasta, Tadeu Oliveira, destacou a importância da participação de Barra do Piraí em feiras e espaços destinados à promoção turística, evidenciando a grandeza e relevância da iniciativa da Setur-RJ e TurisRio.

“A participação em feiras e espaços nos principais centros urbanos da região sudeste é essencial para a promoção do turismo de Barra do Piraí! O espaço Tô no Rio, da Secretaria de Estado de Turismo e da TurisRio, é uma iniciativa fundamental para mostrar aos visitantes e moradores que lotaram a praia de Copacabana que o nosso interior tem também atrativos maravilhosos que precisam ser cada vez mais reconhecidos”, destacou o secretário.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ressaltou a capacidade turística da cidade e do distrito de Ipiabas e agradeceu as parcerias que viabilizaram a participação da cidade no “Tô no Rio”.

“Sem dúvidas muitos turistas de todas as partes do mundo ficarão encantados com nossa terra hospitaleira! Barra do Piraí e, principalmente, o distrito de Ipiabas tem uma vasta oferta turística, desde o turismo gastronômico ao turismo de aventura, do cultural ao histórico, de natureza ao musical, e várias outras vertentes. Agradeço a parceria da Secretaria Estadual de Turismo, na pessoa do secretário Gustavo Tutuca, e da TurisRio, sob o nome de seu presidente Sérgio Ricardo de Almeida. Vamos juntos fazer de nossa cidade um cartão postal do turismo nacional e internacional”, declarou Katia.