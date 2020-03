Secretário estadual de Saúde alerta para risco de pandemia do coronavírus agravar no Rio de Janeiro

Matéria publicada em 21 de março de 2020, 12:43 horas

Rio de Janeiro – O secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, enviou comunicado aos prefeitos, alertando para o risco do Brasil, estar seguindo a mesma curva de transmissão do coronavírus ocorrida na China e Itália, podendo se transformar, segundo ele, em uma tragédia no país.

O secretário alertou, porém, que esta realidade pode mudar, desde que a população mantenha-se em casa e que apenas serviços essenciais funcionem.

No áudio, repassado aos prefeitos, o secretário reforça a importância de serem mantidos abertos apenas, supermercados, farmácias e que circulem somente, nas ruas, trabalhadores dos serviços essenciais, como médicos, enfermeiros, policiais, entre outros.