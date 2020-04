Secretário Estadual de Saúde testa positivo para Covid-19

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 23:03 horas

Rio – O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, testou positivo para a Covid-19. O anúncio foi feito por ele em um vídeo postado em uma rede social no início da noite desta quarta-feira, dia 15. Ele afirmou que está com sintomas leves e ficará em isolamento social.

O secretário afirmou que irá continuar à frente da pasta, de casa, em home office.

– Vou seguir firme a frente da pasta, trabalhando de home office, dentro de casa, conduzindo a equipe que tem trabalhado sem parar. Vou comanda-los com muita tranquilidade. Vou fazer um apelo a vocês, sobre a importância do isolamento social — explicou o secretário, pedindo que as pessoas mantenham o isolamento.

Na terça-feira, o governador, Wilson Witzel, anunciou que testou positivo para o coronavírus.

“Quero comunicar a todos que desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste para o covid. Hoje veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato. Graças a Deus estou me sentindo bem e continuarei trabalhando aqui do Palácio Laranjeiras, mantendo as restrições e as recomendações médicas. Tenho certeza de que vou superar mais esta dificuldade”, disse Witzel.

Ao final da gravação, o governador ainda fez um apelo para a população do Rio de Janeiro continuar em isolamento: “Pode contar comigo, todo o povo fluminense. Vou continuar trabalhando. E eu peço, mais uma vez, para que fiquem em casa. Porque a doença não escolhe ninguém e o contágio é rápido”.