Secretário municipal de Serviços Públicos de Barra do Piraí sofre acidente

Barra do Piraí – A Prefeitura de Barra do Piraí confirmou, em nota oficial publicada em sua página no Facebook, que o secretário de Serviços Públicos, Rodrigo Baptista Nascimento, sofreu um acidente automobilístico, quando seguia para o Rio. O carro que ele dirigia colidiu, na altura do subúrbio de Campo Grande, após Rodrigo perder o controle do veículo.

Rodrigo Baptista está internado no Hospital Rocha Faria, no Rio de Janeiro, em estado estável, porém, grave, pois sofreu ferimentos no tórax. No momento, aguarda avaliação geral, para uma possível cirurgia naquela região. Há ainda a possibilidade de ele ser transferido para a Santa Casa de Barra do Piraí