Sede da CSN em São Paulo tem funcionário com novo coronavírus

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 17:34 horas

São Paulo – A CSN divulgou um comunicado aos funcionários que trabalham na sede da empresa, Avenida Faria Lima, em São Paulo, informando que um colaborador da empresa, na capital paulista, foi contaminado pelo coronavírus.

De acordo com a empresa, os sintomas são de um “resfriado leve” e a pessoa infectada já está em quarentena, em São Paulo.

Não foi dado maiores detalhes sobre o caso.

No país

O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) subiu para 34 no país, com nove novos pacientes infectados em relação a ontem (9). O boletim foi divulgado pelo Ministério da Saúde hoje (10), em Brasília. A contaminação voltou a subir após ter ficado estável entre domingo e segunda.