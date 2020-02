Sedentarismo e falta de incentivo são as principais causas da evasão

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2020, 10:03 horas

Volta Redonda- A Associação Brasileira de Academias de Ginástica (ACAD) destacou um dado interessante: cerca de 60% dos alunos que se matriculam desistem nos primeiros 45 dias de atividades. Tal movimento é confirmado nas academias da região, que buscam formas de incentivar os alunos a permanecerem ativos.

De acordo com a professora de educação física Gabriela Neiva, que há quatro anos e meio é proprietária de uma academia de CrossFit no Aterrado, a desistência nos primeiros meses ou dias é comum em qualquer academia.

– Acredito que como as pessoas estão cada vez mais sedentárias, isso atrapalha a mudar este hábito, mesmo iniciando numa academia. A baixa experiência ou histórico de pouca atividade física influencia nesta mudança. Já no caso do crossFit, a desistência também ocorre no início, mas em menor intensidade, algo em torno de 30 a 40% nos primeiros meses – disse.

Para a professora, geralmente isso acontece com pessoas que tem dificuldades para incluir o exercício físico em sua rotina. Outro motivo que desestimula a continuação nas atividades físicas, segundo ela, é a percepção de dor e cansaço nas primeiras semanas de atividades. “Para tentar mudar esta perspectiva, eu procuro mostrar aos alunos os resultados que vêm com a prática de exercício. Isso motiva a não desistir. Em quase cinco anos de atividades, já passaram pela academia cerca de 500 pessoas e em torno de 40% permanecem. É uma retenção muito boa. Acredito que um acompanhamento diferenciado dos alunos é outro fator que ajuda a motivá-los”, destaca.

Na opinião do professor de educação física Romário Alexandre, que trabalha em uma academia de musculação na Avenida Paulo de Frontin, é comum neste início de verão e antes do Carnaval alguns alunos se matricularem, frequentarem a academia por cerca de um mês ou mais e depois desistirem.

– Diversos fatores contribuem para isso, entre eles a desmotivação e a falta de hábito em malhar. E como é verão, alguns alunos buscam academias para melhorar a estética e emagrecer. Atingindo este objetivo ou mesmo antes de atingi-los alguns desistem. Cerca de 40 a 50% acabam desistindo em poucos dias de atividades. A média de permanência de um aluno na academia é em torno de 10 meses no máximo – destaca.

O professor lembra que 40% dos que optam pelo plano anual desistem antes mesmo de completar o período. “Como professor, procuro incentivar estes alunos com informações sobre alimentação e orientações sobre exercícios para que eles vejam os resultados, fiquem animados e não desistam”, esclarece.

Há três meses treinando, a psicóloga Ana Carolina de Faria, de 22 anos, afirma que atualmente se sente realizada com a atividade física que optou.

-Já pratiquei balé e frequentei academias de musculação por algum período, mas foi no crossFit que eu me identifiquei melhor com a atividade física. Aqui eu percebo uma atenção maior do professor e isso me motiva a praticar cada vez mais. Outro fator é a variedade de exercícios – elogia.

A auxiliar de escritório Vitória Correia afirma que já pratica exercícios há dois anos, e ao longo deste período já passou por diversas academias. “Acredito que o que desmotiva a prática de exercício não é exatamente a academia, mas sim o próprio aluno. No meu caso, eu não gosto de atividade física, mas faço para manter a estética. No caso desta academia de musculação, eu me identifiquei com ela porque tem profissionais que me motivam. Acredito que a falta de motivação e incentivo dos professores também influencia na continuação ou não das atividades. Em tudo que alguém faz sem motivação não há continuidade” opina.