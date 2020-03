Semana será de tempo instável no Estado do Rio de Janeiro

Matéria publicada em 30 de março de 2020, 10:23 horas

Sul Fluminense e Rio de Janeiro – A semana começa com tempo instável com pancadas de chuva em locais do sul fluminense como Resende, Barra Mansa e Paty do Alferes.

Em Resende, o INMET – Instituto Nacional de Meteorologia – registrou 68,4 mm em 5 horas de chuva, entre 19 horas e meia-noite do domingo. Em Paty do Alfere s, o CEMADEN – Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais – registrou 79,8 mm em apenas 3 horas de chuva.

Na cidade do Rio de Janeiro , a chuva começou por volta das 19 horas, mas com fraca a moderada intensidade, e se mantinha assim no começo da madrugada da segunda-feira, 30.

Segunda-feira com tempo instável

O tempo fica instável nesta segunda-feira, 30, no estado do Rio de Janeiro. A circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera vai manter as áreas de instabilidade no decorrer do dia.

O Grande Rio, a região Serrana, a região dos Lagos e todo o Sul Fluminense passam a segunda-feira com muitas nuvens, mormaço e chuva a qualquer hora. A chuva pode ser moderada a forte à tarde e à noite.

Já no Norte e Noroeste Fluminense, apesar do aumento da nebulosidade, as pancadas de chuva só devem ocorrer a partir da tarde.

O ar fica abafado no estado do Rio e a sensação é de calor.

Semana instável

A semana segue com condições para pancadas de chuva sobre todo o estado do Rio de Janeiro. Os períodos com sol aumentam na quarta e na quinta-feira, mas é preciso ter atenção com a sexta-feira. A chegada de uma frente fria vai aumentar o risco para temporais.