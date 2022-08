Semop e GMVR planejam segurança e fluidez do trânsito para jogo do Voltaço

Matéria publicada em 24 de agosto de 2022, 16:49 horas

Forças de segurança estão preparadas e aptas para prestar serviço de qualidade no Estádio da Cidadania e seu entorno

Volta Redonda- A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), e o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) trabalharam no planejamento e agirão de forma integrada para garantir a tranquilidade do torcedor que for assistir à partida entre o Voltaço e o Olaria, nesta quinta-feira, dia 25, às 19h, no Estádio Municipal Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), no bairro Jardim Paraíba.

O jogo pelo Campeonato Carioca será decisivo para os times, pois garante ao vencedor o aceso à elite do futebol carioca, com a saída da série B. A Rua 558 será interditada à meia-noite, para garantir a saída de emergência do Estádio da Cidadania. A liberação da via pública ocorrerá pelo menos três horas após o término da partida.

De acordo com o comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis, “os guardas municipais vão agir no controle e fluidez do trânsito; fiscalizar o estacionamento irregular e os ambulantes ilegais”, informou.

“Para este jogo, a segurança será reforçada e esperamos que todos que forem ao Estádio estejam imbuídos com o espírito de torcer. A integração das forças de segurança ajuda a otimizar os recursos e ocupar todos os espaços do Estádio – no entorno, dentro e fora, a fim de garantir a integridade física dos torcedores”, frisou o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.