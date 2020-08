Servidores de Pinheiral podem negociar empréstimo consignado com prazo ampliado

Matéria publicada em 4 de agosto de 2020, 11:26 horas

Pinehiral – A partir desta terça-feira (04), servidores públicos, aposentados e pensionistas de Pinheiral poderão negociar empréstimos consignados com carência de até 90 dias para início dos descontos das parcelas. O benefício é fruto de um convênio da prefeitura com a Caixa Econômica Federal, assinado na última sexta-feira (31), por meio da Secretaria Municipal de Administração. Os servidores que já possuem empréstimos e desejarem aderir à carência precisam procurar uma agência da Caixa para serem encaixados no benefício.

O desconto não é automático, precisando ser solicitado em qualquer agência da Caixa Econômica junto à entrega da carta margem (documento onde é calculado o valor que pode ser descontado de cada servidor) a ser disponibilizada pelo Departamento de Recursos Humanos (RH) da prefeitura. Ednardo Barbosa, prefeito de Pinheiral, falou sobre o contrato fechado especialmente para os servidores da cidade.

“Conversamos com a Procuradoria e com os secretários das Secretarias Municipais de Administração e Finanças porque alguns municípios têm feito legislações suspendendo o empréstimo consignado para os servidores, no entanto, isso tem sido alvo de ação de inconstitucionalidade, visto que, é um assunto de esfera federal. Nós tivemos uma reunião com a Caixa Econômica Federal, banco que possuí o maior número porcentual de consignados no município, e conseguimos com eles um contrato de consignado em que será possível haver a suspensão do pagamento de empréstimo consignado em até 90 dias para servidores públicos, aposentados e pensionistas. Essa suspensão não será automática e o servidor que tiver interesse precisa ir a uma agência da Caixa junto à carta margem, solicitada e adquirida no RH da prefeitura, e fazer o pedido de suspensão do consignado dentro desses dias. É uma ótima notícia que vai ajudar a muitos durante esse período difícil”, afirmou.

De acordo com Vagner Machado Soares, secretário de Administração, o convênio refletirá grande importância no município. “A renegociação valerá para os servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas. A carência é fundamental e de extrema importância, uma vez que proporciona um respiro ao funcionalismo e contratantes de empréstimos consignados, especialmente os aposentados e pensionistas. Outro fato importante é que também fará uma injeção de recursos na economia, movimentando o comércio da cidade”, explicou.

De acordo com Raphaela Pereira, diretora do Departamento de Recursos Humanos, a solicitação da carta margem pode ser feita presencialmente na sede do Departamento de Recursos Humanos (RH), localizada na Rua das Acácias, número 13, Centro, de 9h ao 12h, ou via whatsapp através do número (24) 99937-2509 estando disponível ao servidor no dia seguinte a realização do pedido.