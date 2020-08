Sindicato do Funcionalismo Público encerra greve

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 17:31 horas

Volta Redonda – Os servidores públicos de Volta Redonda decidiram encerrar a greve realizada nos dias 3 e 4 de agosto. A assembleia que definiu a greve ocorreu em 29 de julho e a decisão de encerrar o movimento foi tomada em outro encontro, realizado em 5 de agosto.

De acordo com ofício distribuído à Imprensa, a categoria permanece em estado de greve e aguarda um chamado da prefeitura para negociação, com o objetivo de revogar o decreto emitido pelo prefeito com medidas para contenção de gastos, e que inclui a alteração das datas de pagamento do funcionalismo.

Ainda segundo o ofício, a categoria realizará nova assembleia em 17 de agosto, quando decidirá se retoma o movimento, por tempo indeterminado, caso não haja negociações com a prefeitura.