Sindicato tenta derrubar liminar que garante funcionamento de agências bancárias

Matéria publicada em 20 de julho de 2020, 12:22 horas

Sul Fluminense – A presidente do Sindicato dos Vigilantes do Sul Fluminense, Valéria Gonçalves, disse que a entidade está tentando derrubar liminar concedida pela Justiça na manhã desta segunda-feira, 20, garantindo o funcionamento das agências bancárias, com 70% do efetivo de vigilantes. A sindicalista afirma que a categoria defende a greve por tempo indeterminado e manutenção do efetivo, nas agências, de apenas 30% dos grevistas.

Caso consigam derrubar a decisão judicial, os bancos terão que interromper os atendimentos mantendo apenas os serviços de caixa eletrônico. A greve dos vigilantes foi deflagrada nesta manhã com a a campanha “Não é só por reajuste. É por dignidade”, quando vigilantes de todo o estado deram início à paralisação dos serviços. Eles reivindicam reajuste do piso salarial e no tíquite-refeição e questionam a falta de convenção coletiva de trabalho.

A estimativa é de que a paralisação reúna cerca de 40 mil vigilantes que atuam na área. O Sul do estado agrega pelo menos 17 mil profissionais em 17 cidades. Com essa decisão, agências bancárias, shoppings, prédios, tanto empresariais e residenciais, fábricas, universidades, órgãos públicos e hospitais, poderão ser afetados pela paralisação.