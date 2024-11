Sistema “Pare e Siga” volta a funcionar na Serra de Paracambi

Sul Fluminense – Com a limpeza das pistas realizada por equipes do Governo do Estado e o tempo firme, o sistema “Pare e Siga” voltou a funcionar na Serra de Paracambi (RJ-127), na manhã deste domingo (17). A rodovia ficou interditada durante todo o sábado por causa do risco de deslizamentos de terra durante as chuvas na região. Agentes do DER-RJ permanecem no local, que passa por obras, no trecho entre a Serra de Paracambi e Mendes.

O tráfego nas pistas só é permitido entre 5h e 10h e das 17h à meia-noite. Apenas veículos leves (carros, motos e micro-ônibus) podem circular no trecho, dentro dos horários estabelecidos. No local, o DER instalou placas para sinalização das obras e quatro painéis fotovoltaicos de mensagens foram colocados na subida da serra e no final do trecho em obras, em Mendes, para alertar os motoristas.

“Seguimos acompanhando as condições climáticas por meio do CEMADEN-RJ, que fica no CICC. Nosso Comitê de Chuvas está a postos para atender as demandas dos municípios e garantir a segurança da nossa população, agindo rapidamente onde for necessário”, ressaltou o governador Cláudio Castro.

As obras na RJ-127, que foi afetada pelas fortes chuvas de fevereiro, com deslizamento de terra e erosões na pista, incluem a construção de uma ponte de 150 metros, 22 contenções de encosta, recuperação do pavimento, sinalização e drenagem. Com duração prevista para 12 meses, as intervenções recebem investimento de R$100 milhões.

A velocidade máxima permitida no trecho, durante as obras, é de 30Km/h. O DER-RJ solicita que os motoristas respeitem a sinalização ao longo da rodovia, durante a execução das obras. O objetivo é garantir que todos estejam cientes das mudanças temporárias e possam se planejar de forma adequada.

A recuperação da RJ-127 trará mais segurança para os motoristas e será fundamental para melhorar o escoamento de produtos e a conexão entre municípios importantes para o desenvolvimento regional. As melhorias na infraestrutura da rodovia visam fortalecer o trânsito de mercadorias e o acesso a áreas estratégicas da região.

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros

A Secretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC-RJ) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) monitoram as condições climáticas em todo o Estado e atuam para prevenir e minimizar danos. Até o momento, não há registro de ocorrências graves, nem vítimas. Nas últimas 24 horas, a corporação foi acionada para cerca de 20 ocorrências relacionadas a precipitações, a maioria de cortes de árvores e acidentes de trânsito.

Panorama meteorológico

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN-RJ) acompanha, 24 horas por dia, as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos no território fluminense, enviando alertas para os municípios quando necessário.

Os agentes da Defesa Civil Estadual mantêm contato permanente com as Prefeituras, dando suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal – o que ainda não aconteceu.

O céu ficará nublado a encoberto, com chuva fraca ao longo do dia em todo o estado, sendo ocasionalmente moderada, isolada, no período da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados. Para hoje, é baixo e muito baixo o risco hidrológico no território fluminense. O risco geológico é moderado na capital e baixo e muito baixo no restante do estado.