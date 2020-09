STJ mantém afastamento do governador do Rio por 180 dias

Brasilia – O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve a decisão do ministro Benedito Gonçalves de afastar o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do cargo por 180 dias. O julgamento ocorreu nesta quarta-feira na Corte Especial, colegiado do STJ composto pelos ministros mais antigos do tribunal, e onde são julgados processos envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função.

Catorze votaram favoráveis à manutenção do afastamento do governador e um contra.

Em 28 de agosto, o governador foi afastado no âmbito da Operação Tris in Idem, um desdobramento da Operação Placebo, que investiga atos de corrupção em contratos públicos do governo do Rio de Janeiro.

A investigação aponta uma organização criminosa instalada no governo estadual, a partir da eleição de Witzel, que se dividira em três grupos que, sob a liderança de empresários, pagavam vantagens indevidas a agentes públicos. Os grupos teriam loteado as principais secretarias para beneficiar determinadas empresas.