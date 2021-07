Sul Fluminense está representado em Tóquio

Matéria publicada em 24 de julho de 2021, 10:26 horas

Goleiro Lucão, de Barra Mansa, o ginasta Caio Rosa, de Volta Redonda, e o nadador Matheus Gonche, de Resende, participam dos jogos

Sul Fluminense – Os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram oficialmente nesta sexta-feira, dia 23, com a cerimônia de abertura. Neste ano, o Sul Fluminense está muito bem representado em diferentes modalidades. Na Seleção Olímpica de Futebol temos o goleiro Lucão, que é de Barra Mansa, o ginasta Caio Souza, de Volta Redonda, e o nadador Matheus Gonche, de Resende. Todos com esperança de medalhas.

O voltarredondense Caio Souza iniciou sua trajetória em busca de medalhas na madrugada deste sábado, dia 24, por volta das 02h30. O ginasta conquistou duas finais em suas primeiras Olimpíadas, ele vai disputar no salto e no individual geral.

O futebol já entrou em campo, mas Lucão ainda não teve a oportunidade de estar entre os titulares. Os últimos campeões olímpicos voltam a campo neste domingo, dia 25, às 05h30 (horário de Brasília), contra a seleção da Costa do Marfim.

Outro que faz sua estreia em Olimpíadas é o nadador Matheus Gonche, de Resende. Ele conquistou o índice olímpico, com 51s94, no último dia de Seletiva Olímpica Brasileira de Natação, realizada no Parque Aquático Maria Lenk, no último mês de abril. Matheus irá competir nos 100m borboleta, na próxima quinta-feira, dia 29, a partir das 07h50 (pelo horário de Brasília).