Suposto traficante foge e abandona droga em Valença

Valença – Policiais militares apreenderam, nessa sexta-feira (24), 32 pinos contendo cocaína em Valença. As drogas foram abandonadas por um suposto traficante conhecido como “Tinel”, no Morro do Curumim, no bairro Biquinha.

Os entorpecentes encontrados pelos agentes foram levados para a Delegacia de Valença.

Numa outra ação da PM, também em Valença, um homem, de 33 anos, foi detido com seis pinos contendo cocaína. O flagrante foi Rua A, no bairro Vadinho Fonseca.

Levado para a delegacia da cidade, ele foi autuado por posse de drogas. Ele responderá pelo crime em liberdade.