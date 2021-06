Supostos criminosos trocam tiros com PMs em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de junho de 2021, 12:00 horas

Volta Redonda – Desconhecidos que estavam em um veículo Cruze, trocaram tiros com policiais militares na madrugada deste domingo, dia 27, em Volta Redonda. Eles estavam, segundo os PMs, em atitude suspeita no bairro Siderlândia. Fato que chamou a atenção dos agentes.

Os suspeitos fugiram no carro, quando observaram a aproximação da viatura da PM. Houve perseguição, e no bairro Jardim Belmonte, trocaram tiros com os policiais.

Em seguida abandonaram o veículo, onde foram encontrados vários documentos. Os suspeitos conseguiram fugir por um matagal.

O carro e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Volta Redonda, onde serão periciados.