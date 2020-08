Suspeito de agredir vizinho é detido pela PM em Resende

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 11:14 horas

Resende – Um jovem, de 17 anos, foi detido por policiais militares no domingo, dia 9, na Rua 4, no bairro Morada das Rosas, em Resende, suspeito de agredir um homem, de 60 anos.

De acordo com a PM, tanto o suspeito, quanto a vítima, são vizinhos. Os militares afirmam que foram ao endereço após denúncia sobre lesão corporal e ao chegarem ao local, encontraram o suspeito na rua, alterado, sendo contido pelo pai, de 59 anos.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito afirmou ser integrante de uma facção criminosa e ser usuário de drogas. Durante abordagem, o suspeito disse aos militares que por motivos fúteis, pulou o muro da casa do vizinho, entrou no imóvel e o agrediu. A vítima disse aos policiais que no momento da invasão estava dormindo e acordou com socos e chutes do suspeito, que fugiu em seguida.

Segundo a PM, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Emergência de Resende. O jovem foi conduzido para a 89ª DP (Resende), onde foi autuado por lesão corporal e violação de domicilio; foi ouvido e liberado.