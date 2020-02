Suspeito de enviar mensagens pornográficas a ex-enteada é transferido

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 10:20 horas

Angra dos Reis – Policiais da Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Angra dos Reis transferiram, nesta quarta-feira (12), um homem suspeito de enviar mensagens de cunho sexual para a ex-enteada, de apenas 11 anos. Os agentes apreenderam ainda uma espingarda, que o homem usava para amedrontar suas vítimas.

O ex-padastro da menina foi preso em flagrante na terça-feira, no Parque Mambucaba, por suspeita de pedofilia. Segundo as informações da ocorrência, a mãe da menor compareceu à Deam e contou que o suspeito teria marcado um “encontro” com a menor, em uma rua próxima da residência dela. Em depoimento, ela contou ainda que o autor do crime estaria enviando mensagens com temas sexuais à menor via WhatsApp. Nas mensagens havia fotos de menores nuas e vídeos de sexo explícito. O suspeito teria, inclusive, oferecido dinheiro em troca de sexo.

Após buscas no sistema de inteligência policial, foi possível constatar que havia em andamento uma investigação iniciada pela Polícia Federal e remetida para a Deam, a qual apurava denúncia anônima envolvendo o suspeito e a vítima em um possível caso de pedofilia.

De posse de todas essas informações, a autoridade policial determinou que os policiais fossem à localidade, onde possivelmente ocorreria o encontro entre o pedófilo e a menor. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem acompanhado da menor, que por sua vez se encontrava assustada e chorando. Imediatamente os policiais deram voz de prisão ao suspeito.

Em seguida, os policiais apreenderam o celular do autor e foram até sua casa, onde foi encontrada uma espingarda não registrada, que supostamente seria usada para amedrontar suas vítimas. O preso também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso restrito.