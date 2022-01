Suspeito de estuprar a própria esposa vai para presídio

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2022, 13:56 horas

Barra Mansa – Policiais civis da 90ª DP (Barra Mansa) transferiram, nesse fim de semana, para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, um homem suspeito de lesão corporal, ameaça, associação para o tráfico de drogas e posse de artefato explosivo. Ele foi capturado após troca de informações de inteligência.

Segundo os agentes, o homem espancou sua vizinha e ateou fogo na residência dela após descobrir que ela estava de mudança para um bairro dominado por uma facção rival.

Os policiais já haviam tentado prender o traficante anteriormente. Em uma das ações, os agentes foram até a casa dele e localizaram uma granada com a inscrição de uma organização criminosa que atua no estado do Rio de Janeiro. O bandido havia fugido.

Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Justiça.