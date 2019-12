Suspeito de furtar restaurante é preso em Resende

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2019, 09:55 horas

Resende – Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (20), na Rua São Francisco, no bairro Paraíso, em Resende, após ser pego em flagrante, tentando furtar um restaurante. Segundo o registro da ocorrência, policiais militares do 37º BPM receberam uma denúncia, indicando que o estabelecimento estaria sendo furtado, e, após cercarem o local, viram o suspeito escondido no terraço do imóvel.

Diante do flagrante, os policiais teriam ordenado que o suspeito se entregasse, sem sucesso. De acordo com a PM, após o suspeito perceber que não teria como escapar, teria sacado uma réplica de pistola e, nesse momento, um dos policiais teria disparado cinco tiros como advertência.

Desobedecendo a ordem do PM, o suspeito conseguiu fugir em direção a Dutra, mas foi pego em seguida pelos policiais. Com el, um notebook e R$37 em espécie foram encontrados, e posteriormente, devolvidos para o proprietário do restaurante. Após a prisão, o suspeito e um policial militar foram encaminhados para o Hospital de Emergência de Resende por terem se ferido durante a perseguição. A ocorrência foi registrada na 89ª DP (Resende).

foi efetuado por este cinco disparos de pistola calibre .40 STJ 77484, para repelir a iminente injusta agressão. (Q1) evadiu pulando do segundo andar do prédio esquivando-se dos outros policiais e atravessando a rodovia Presidente Dutra. Com o apoio de outras viaturas (Q1) foi localizado às margens da rodovia, sendo arrecadado e apreendido o notebook Samsung e a quantia de r$ 37 em espécie que havia subtraído Q1 foi conduzido ao hospital onde foi atendido conforme BAM 78707/244, foi atendido também o 2° Sargento Alberto que se lesionou ao perseguir (Q1) caindo do segundo andar do prédio BAM 78707/244 conduziu-se posteriormente a ocorrência para 89 DP juntamente com a res furtiva e um simulacro de pistola que (Q1) dispensou durante a fuga. (Q1) foi autuado no ART. 155 c/c ART. 14 do CP permanecendo preso. A pistola (Simulacro) foi apreendida bem como o notebook Samsung e a quantia de R$ 37,00 , para ser devolvidos ao proprietário.