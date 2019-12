Suspeito de gerenciar tráfico de drogas no Roma é preso

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2019, 20:32 horas

Ele estava junto com a mulher, que tentou se desfazer do dinheiro apreendido, no banheiro da delegacia

Volta Redonda- Um homem foi preso na tarde de sexta-feira (20), na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda. Ele é apontando pela Polícia Militar como suposto gerente do tráfico de drogas, no bairro Roma. A prisão aconteceu após uma denúncia anônima, de que o suspeito pretendia, junto com a sua mulher, transportar armas e drogas pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

O veículo foi identificado pelos policiais na rodovia, dentro do veículo, além do casal suspeito estavam mais três pessoas, incluindo um menor de idade. Durante a revista nada foi encontrado com o homem, que estava conduzindo o carro e obedeceu a ordem de parada. Dois policiais a paisana apoiaram a abordagem. Porém a mulher apresentou, sem ser revistada, a quantia de R$ 1.122,00 e não soube explicar a origem do dinheiro.

Ela também, segundo a polícia, estava com comprovantes de depósitos no veículo. Todos os envolvidos foram encaminhados para a 93ª DP. Na delegacia a mulher pediu para ir ao banheiro e tentou se desfazer do dinheiro, mas foi contida por uma inspetora que conseguiu pegar a quantia. O veículo onde todos estavam foi apreendido. O casal suspeito de gerenciar o tráfico no Roma permaneceu preso na delegacia.