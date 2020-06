Suspeito de tráfico é preso após troca de tiros e tentativa de suborno em Resende

Matéria publicada em 1 de junho de 2020, 08:36 horas

Uma pistola com a numeração raspada foi apreendida; segundo a PM, suspeito ofereceu a quantia de R$ 20 mil para não ser preso durante abordagem

Resende – Um homem, de 23 anos, foi preso por policiais militares do 37º BPM na madrugada desta segunda-feira (01) por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. O flagrante aconteceu na Rua das Palmeiras, no bairro Cidade Alegria, em Resende. Uma pistola calibre 380 com a numeração raspada e sete munições intactas foram apreendidas.

De acordo com a ocorrência, a PM fazia patrulhamento pelo local conhecido como ‘Zona do Medo’, quando três suspeitos foram vistos fugindo do endereço, após notarem a presença dos agentes. Durante buscas, houve troca de tiros e um dos suspeitos foi localizado. Segundo a PM, o suspeito tentou se desfazer a arma durante a fuga. Ao ser alcançado, segundo os agentes, o suspeito ofereceu a quantia de R$ 20 mil para que não fosse preso, informando que seria o gerente da ‘boca’.

Após o flagrante, o suspeito foi encaminhado até a 89ª DP (Resende), onde foi autuado nos Art. 133, 121, 14 e 16 do Código Penal, permanecendo preso.