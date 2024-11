Tande Vieira destina R$1,6 milhão para saúde em quatro municípios

Sul Fluminense – O deputado estadual Tande Vieira (PP) destinou R$1.618.593,00 em emendas à LOA 2025 para custeio de procedimentos de média e alta complexidade na área da Saúde nos municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis. Foram publicadas as resoluções da secretaria estadual de Saúde efetivando a transferência desses recursos oriundos das emendas impositivas aos municípios.

Os procedimentos de média complexidade são encontrados em hospitais e ambulatórios e envolvem o atendimento direcionado para determinadas especialidades, como ortopedia, cardiologia, oftalmologia, etc.

Já os de alta complexidade são os que envolvem alta tecnologia e custo elevado, muitas vezes, capazes de salvar vidas.

“Será de extrema importância o incremento financeiro no custeio dos procedimentos de média e alta complexidade nos municípios de Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis fortalecer a infraestrutura da saúde pública. O principal objetivo é promover qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde, visando principalmente salvar vidas. Mais uma vez reforço aqui que o apoio do governo estadual tem sido fundamental para tirarmos o desenvolvimento de Resende e de toda nossa região”, disse Tande.