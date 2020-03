Tarifa Comercial Zero é suspenso por 15 dias

Matéria publicada em 16 de março de 2020, 19:20 horas

Volta Redonda – O programa Tarifa Comercial Zero, que transporta mais de três mil pessoas por dia, está suspenso por 15 dias. Assim como estão fechados para o público, pelo mesmo período, o Zoológico Municipal e o Parque Aquático Municipal. O anúncio foi feito pelo prefeito Samuca Silva nesta segunda-feira, dia 16.

A partir desta terça-feira, dia 17, até 31 de março, o Restaurante Popular vai servir o almoço também em marmitex e fornecendo talheres descartáveis, evitando assim, aglomeração no restaurante. Os funcionários do Restaurante Popular organizarão a fila para que ocorra uma distância de um metro entre os usuários.

Nesta terça-feira, dia 17, o prefeito Samuca e as autoridades em saúde do município terão uma reunião com entidades de classe e líderes religiosos para tratar do tema.