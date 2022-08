Taxistas de Itatiaia ganham um prazo extra para se cadastrar em programa do Governo Federal

Matéria publicada em 22 de agosto de 2022, 14:49 horas

Até o momento 10 taxistas de Itatiaia efetuaram seu cadastro para receber o suporte do Governo Federal

Itatiaia- A Secretaria Municipal de Administração, através do Setor de Transporte Concedido, informa que os taxistas de Itatiaia que ainda não se cadastraram para receber o Auxílio Taxista ganharam um prazo extra. Eles vão poder se candidatar ao benefício até o dia 11 de setembro. Segundo o diretor de Transportes Concedidos, Jian Castilho, até o momento 10 taxistas de Itatiaia efetuaram seu cadastro para receber o suporte do Governo Federal.

“Nove taxistas que se cadastraram na primeira etapa, de 25 a 31 de julho, que tinha previsão de pagamento em 16 de agosto, já receberam o benefício. O que se inscreveu na segunda fase, de 05 a 08 de agosto, com pagamento previsto no dia 30 deste mês, está no aguardo. Esta etapa, a terceira, iniciou no dia 20 de agosto e vai até 11 de setembro. Quem tiver seu cadastramento válido nesta fase tem previsão de receber o benefício entre setembro e dezembro”, explica.

“Os taxistas, até o dia 11 de setembro, devem procurar o setor de Transporte Concedido, na Prefeitura de Itatiaia, munidos de seu alvará e da Carteira Nacional de Habilitação, para realizar o cadastro no programa do Governo Federal. Vale ressaltar que a Prefeitura será a responsável pelo encaminhamento da relação de taxistas registrados ao Ministério do Trabalho e Previdência, mas caberá ao Governo Federal a concessão ou não do Benefício”, explica Jian.

Jian salienta que a medida do governo federal para os taxistas concede direito ao pagamento de motoristas de táxi registrados nas prefeituras até 31 de maio de 2022, que sejam titulares de concessão, permissão, licença ou autorização emitida pelo poder público municipal. O pagamento do benefício tem valor máximo de R$ 1.000 por parcela.

Conforme o Governo Federal, o número de parcelas do Auxílio Taxista poderá ser ajustado considerando o número de trabalhadores beneficiários cadastrados e o limite global de recursos. O benefício somente será pago a quem estiver em regular e efetivo exercício da atividade e com CPF e CNH também regulares.