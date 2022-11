Temporal alaga ruas em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de novembro de 2022, 19:20 horas

Moradores de vários bairros registram alagamentos

Barra Mansa – Um temporal atingiu a cidade no fim da tarde desta sexta-feira (11); moradores de vários bairros registram alagamentos de ruas. Um vídeo feito por um morador da Rua da Figueira mostra que a enxurrada fez com que o local se parecesse com um córrego.

A Defesa Civil registrou alagamentos no Centro, jardim Boa Vista, Bocaininha e Santa Rosa, além de chuva de granizo na Região Leste.

Em 35 minutos, choveu o equivalente a 25 mm, o que é considerado chuva forte. Até o momento, não há registro de ocorrências.

Alerta de verão

A forte chuva registrada na noite desta sexta em Volta Redonda e Barra Mansa é a primeira a ocorrer dentro do período que a Defesa Civil chama de “Alerta de Verão . Entre o dia 1º de novembro e o dia 31 de março, há o pico de chuvas e maior registro de atendimentos. O período é definido para as ações necessárias da Defesa Civil no socorro emergencial da população, podendo usar toda a estrutura administrativa e operacional da prefeitura – incluindo órgãos e secretarias municipais. A Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199.

A prefeitura de Volta Redonda declara esse período como alerta, devido às chuvas extremas que ocorrem, o sistema de Defesa Civil, composto pelas secretarias e autarquias, volta suas atenções de pronta resposta ao plano de chamadas para as ações de natureza hídrica, geológica e humana, em cumprimento ao Plano de Contingência do município.