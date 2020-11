Testagem em massa para Covid-19 aconteceu em frente ao Cemitério de Barra Mansa, no Centro

Matéria publicada em 2 de novembro de 2020, 19:42 horas

Barra Mansa- Um ponto de atendimento de testes rápidos para Covid-19 foi montado nesta segunda-feira, dia 02, em frente ao Cemitério Municipal, no Centro, dando continuidade a testagem em massa, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Os visitantes que foram até o cemitério aproveitaram para realizar o teste. A Prefeitura de Barra Mansa informou que esta é a segunda ação feita no Centro do município. O início da testagem rápida ocorreu em seis bairros desde a semana passada: Ano Bom, Centro, Vila Nova, Roselândia, Vista Alegre e Boa Sorte.

O secretário de Saúde Sérgio Gomes explicou a ação de hoje. “Sabíamos que teria um movimento na região do cemitério, então resolvemos ficar mais próximos do público. Com a testagem sendo realizada no Centro, conseguimos atender pessoas de todos os bairros”.

O morador Evanil Moreira Fagundes, de 62 anos, levou o filho para fazer o exame. “Hoje, trouxe meu filho. Eu e minha esposa já tínhamos feito, de forma gratuita, na ação que aconteceu na Praça Ponce de Leon. Acho a ação ótima e fundamental. O processo todo de testagem é muito bem feito. Dessa forma, a população fica ciente e toma os devidos cuidados”.