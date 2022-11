Torneio de Tênis reune 140 atletas em Volta Redonda - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de novembro de 2022, 09:57 horas

Volta Redonda – Um torneio de tênis em Volta Redonda, irá reunir cerca de 140 atletas, entre os dias 12 e 19 de novembro. Dentre os participantes estão crianças, adolescentes e adultos do projeto Tênis na Comunidade. Os jogos serão realizados na quadra da Praça Pandiá Calógeras, em frente à Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), no bairro Sessenta, sempre a partir das 8h.

No dia da final do torneio, 19 (sábado), haverá apresentação das alunas de GRD (Ginástica Rítmica Desportiva) do Projeto FBG na Comunidade, Polo Volta Grande. As professoras do grupo são Andréa Rampini e Patrícia Salles de Paula.

A competição é promovida pelo projeto Tênis na Comunidade, da Fundação Beatriz Gama (FBG). As aulas do projeto acontecem nas quadras poliesportivas dos bairros Morada do Campo, Vila Brasília, Nova Primavera, São Luiz, Candelária e Sessenta (em frente à Unidade Básica de Saúde) para crianças e adolescentes, e na quadra da Praça Pandiá Calógeras para adultos. O projeto é gratuito e as inscrições podem ser feitas nos polos dos bairros, diretamente com o professor responsável. Mais informações pelos telefones 3341-4920 e 3341-4940, ramal do Setor Educacional: 219.

A equipe de professores do projeto é formada por Edison Nascimento Lima, que coordena o Tênis na Comunidade; Érico dos Santos Nascimento; José Alexandre (Xandão), Samuel Sitta Suhett, Marcelo Barroso e Maria Nery.