Total de imunizados contra Covid-19 em VR chega a mais de 40 mil

Matéria publicada em 1 de julho de 2021, 12:30 horas

Volta Redonda- Segundo informações da secretaria municipal de Saúde, mais de 40 mil pessoas completaram o ciclo de imunização com as duas doses da vacina e com a dose única do primeiro lote da Janssen, que chegou a Volta Redonda no último sábado (26). A remessa dessa vacina foi aplicada durante o drive-thru na Ilha São João na segunda-feira (28).

De acordo com o último relatório da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 40.314 pessoas concluíram o processo de imunização contra a Covid-19, atualmente o município possui a cobertura vacinal de 14,7% em relação à segunda dose.

O município de Volta Redonda já ultrapassou a marca de mais de 150 mil doses aplicadas. Ainda de acordo com o balanço da secretaria, o município aplicou 154.921 doses, com 114.607 primeiras doses aplicadas.

Calendário Único de Vacinação

O município segue na vacinação por faixa etária, seguindo a ordem decrescente de idade após ter aderido ao Calendário Único de Imunização do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, moradores com 50 anos ou mais, sem comorbidades, estão recebendo a primeira dose da vacina.

A previsão é que até o fim de julho pessoas com 45 anos sejam vacinadas junto com ao último grupo a ser priorizado conforme o PNI (Plano Nacional de Imunização) do Ministério da Saúde, que será o de trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que a programação, no entanto, depende sempre da chegada regular de novas doses das vacinas. A expectativa é que novos estoques cheguem ao município até o fim desta semana dando continuidade ao processo de vacinação.