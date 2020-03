Tráfego na RJ-155 continua liberado com limitação de peso para veículos

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 17:53 horas

Angra dos Reis- O tráfego na RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga), principal estrada que liga Angra dos Reis e Barra Mansa, vai continuar liberado, em esquema siga e pare, com limitação de peso – que ainda será definida – para os veículos.

A decisão foi através de uma reunião na tarde desta quarta-feira (11), no Rio de Janeiro, com a participação do vice-governador, Claudio Castro, dos prefeitos de Angra e Rio Claro, Fernando Jordão e José Osmar, e representantes técnicos do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ).

Paralelo a isso, as Defesas Civis de Angra e Rio Claro vão apresentar laudos técnicos sobre a área e os municípios irão realizar intervenções provisórias, com a autorização do DER. Segundo o secretário-executivo de Serviço Público de Angra dos Reis, Felipe Larrosa, durante algumas ações será necessário o fechamento temporário da via, o que será avisado com antecedência aos motoristas.

– Agradeço ao governo do Estado pela dedicação com que está conduzindo a questão da RJ-155, estrada que liga Angra dos Reis a Barra Mansa, passando pela importante cidade que é Rio Claro. Estamos trabalhando juntos para encontrar uma solução paliativa e a obra definitiva que o Estado irá fazer – destacou o prefeito Fernando Jordão.

Para o vice-governador, a união dos municípios e do Estado em busca de soluções para a população é fundamental.

– É muito importante quando Estado e prefeituras se unem, com espírito público. Nos reunimos por cerca de três horas em busca de soluções seguras que garantam, primeiramente, a vida das pessoas. O DER foi fundamental com os seus técnicos, assim como as prefeituras com seus técnicos também – disse.