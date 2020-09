Transferido suposto traficante preso durante festa em Angra dos Reis

Matéria publicada em 5 de setembro de 2020, 10:09 horas

Angra dos Reis – Um suposto traficante foi transferido nessa sexta-feira, dia 4, da 166 DP (Angra dos Reis) para o sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a policia, ele foi detido no dia anterior, quando participava da festa de aniversário de Júnior Gertrudes Oliveira, o Juninho Corta Cabeça, líder do tráfico no bairro Sapinhatuba I, onde o evento estava sendo realizado.

Juninho não foi localizado pelos policiais que invadiram o local da festa, que chegou a ser anunciada nas redes sociais como “Quinta sem lei” e com presença de MSc. Ainda de acordo com os agentes, o suspeito preso, foi flagrado com rádio, quando avisava aos demais comparsas sobre a chegada dos policiais no local.

A ação, que teve como objetivo coibir a festa do aniversário de Juninho Corta Cabeça, foi realizada pelo delegado titular da 166 DP, Vilson de Almeida, além de policiais militares. O Disque Denúncia (0300 253 1177), oferece recompensa no valor de R$ 1 mil, por informações que levem a polícia a capturá-lo.