Trânsito continua lento na Serra das Araras - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de janeiro de 2023, 16:14 horas

Queda de barreira na pista de descida fez com que a de subida operasse em mão dupla

Piraí – Os motoristas que passarem pela Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra, vão precisar de mais atenção e paciência. O deslizamento de uma barreira obstruiu a pista de descida e a pista de subida está em mão dupla. A pista de descida está interditada por tempo indeterminado. A foto a seguir, exclusiva do DIÁRIO DO VALE, mostra a situação na tarde deste domingo. O vídeo, também exclusivo do DIÁRIO DO VALE, mostra a lentidão do trânsito no trecho em mão dupla.

A foto abaixo mostra como ficou o trecho de descida depois do deslizamento de terra, na noite de sábado.

O volume de tráfego ampliado pela volta do réveillon , em uma pista de mão dupla em trecho sinuoso aumenta a necessidade de atenção.

Além disso, o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos aponta 95% de risco de chuva em Piraí, município onde fica a Serra das Araras. Isso aumenta ainda mais a necessidade de cautela ao passar por esse trecho.