Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 11:18 horas

Caminhão carregado com madeira tombou na manhã desta sexta-feira (26) no km 223,1 na pista de descida, sentido Rio de Janeiro

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal informaram que o fluxo no trânsito na Serra das Araras segue em mão dupla na pista de subida, desde às 9h44, devido o destombamento e transbordo de carga, após um caminhão carregado com madeira tombar no km 223,1 na pista de descida da Serra.

De acordo com a PRF, a pista de descida foi parcialmente interditada após o acidente. O fluxo seguia sem congestionamento pela faixa da esquerda até o momento do transbordo; que segue em andamento.

Há relatos de congestionamento no trecho neste momento.