UBM suspende aulas por 15 dias, a partir de segunda-feira

Matéria publicada em 14 de março de 2020, 11:14 horas

Barra Mansa- O UBM (Centro Universitário de Barra Mansa) informou na manhã deste sábado (14), que as aulas de graduação, pós-graduação, cursos livres e colégio estão suspensas por 15 dias, a partir do dia 16 (segunda-feira) até o dia 28 (sábado). A medida foi adotada em razão dos acontecimentos recentes relacionados aos casos de coronavírus, como forma de prevenção ao contágio da doença.

– Assim, todas as atividades acadêmicas previstas neste período foram adiadas e serão remarcadas posteriormente no recesso escolar de julho. No entanto, as aulas à distância serão mantidas. Caso haja necessidade de qualquer alteração ou prorrogação da suspensão das atividades acadêmicas, um novo comunicado será divulgado através de nossos canais oficiais – disse em nota.