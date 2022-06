UNIFAA oferece centro de simulação realística para seus alunos

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 09:22 horas

A universidade possui o maior da América Latina

Valença – O Centro Universitário de Valença (UNIFAA) acaba de anunciar a criação do Centro de Simulação Realística, montado para atender ao Curso de Graduação em Medicina bem como a todos os demais cursos ligados à área da Saúde. Com ele, será possível uma aprendizagem mais “realística” em que o estudante poderá praticar ações e intervenções em robôs de última geração que simulam pacientes com doenças e até mesmo em trabalho de parto. Altamente sofisticados, são capazes de reagir tal como seria esperado de um paciente humano. Por isso, essa tecnologia permite a substituição do “paciente real” por modelos artificiais reproduzindo cenários próximos da realidade para que o estudante possa treinar e realizar ações com segurança.

Esse investimento coloca o UNIFAA na vanguarda dos Cursos de Saúde com o maior Centro de Simulação Realística da América Latina. Ele aprimora a formação dos estudantes, facilita o aprendizado e diminui as possibilidades de complicações em cenários reais, aumentando a confiança do futuro médico e a segurança dos pacientes.