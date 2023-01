UniFOA abre processo para cadastro de reserva docente em Medicina - Diário do Vale

Matéria publicada em 19 de janeiro de 2023, 22:27 horas

Volta Redonda – Estão abertas as inscrições gratuitas do processo seletivo para o cadastro de reserva docente no curso de Medicina do UniFOA. Os interessados devem conferir o edital completo e se inscrever pelo formulário eletrônico. Detalhes podem ser conferidos no link: www.unifoa.edu.br/cadastro-reserva-docente-medicina/

Poderão se inscrever no processo seletivo os candidatos com formação superior e titulação mínima de mestre reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). No caso de títulos expedidos por instituições estrangeiras, esses deverão ser regularmente revalidados no Brasil.

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição, descrever toda a formação acadêmica, inserir link do Currículo Lattes e autorizar o tratamento dos dados pessoais.

O processo de seleção será realizado pela Comissão de Seleção mediante análise documental, que será composto pelos critérios da formação acadêmica e experiência profissional, bem como a avaliação do Currículo Lattes.

Todos os detalhes referentes ao processo seletivo podem ser conferidos no edital.