Unimed Volta Redonda inaugura ampliação com 120 novos leitos

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 15:57 horas

Volta Redonda – O novo prédio do Hospital Unimed Volta Redonda foi inaugurado na última quinta-feira, dia 15. Com a expansão de 14.400 m², serão 120 novos leitos, passando de 145 para 265, o que representa uma ampliação de 82% na capacidade de atendimento hospitalar.

O novo prédio será ocupado gradualmente. Entre os principais serviços oferecidos, estão ampliação do Centro de Oncologia, Oncohematologia Pediátrica, Centro de Transplante de Medula Óssea, UTI Adulto, Neonatal e Pediátrica. Em breve, a implementação de radioterapia – com equipamento de alta precisão que amplia as possibilidades terapêuticas, e PET-CT Digital – exame diagnóstico por imagem mais eficiente na detecção de cânceres, problemas neurológicos e doenças do coração.

– A inauguração do prédio é motivo de muito orgulho para nós. Reforça o nosso compromisso em cuidar da saúde e bem-estar das pessoas, levando segurança, qualidade no atendimento e tecnologia para toda região. Nossa Unimed está há 31 anos construindo uma linda história e há 10 anos, lançamos o primeiro prédio do Hospital. Olhar para essa trajetória nos emociona e impulsiona a cuidar e crescer ainda mais – destaca o presidente da Unimed Volta Redonda, Dr. Luiz Paulo Tostes Coimbra.

A nova estrutura física também traz maior segurança e conforto aos pacientes, familiares e aos funcionários da unidade. A expansão ainda amplia a regionalização do hospital, para que, cada vez mais, as pessoas possam ficar na região, sem a necessidade de sair de perto de casa para se consultar nos grandes centros.

A inauguração do prédio foi transmita pelo YouTube da Unimed Volta Redonda para toda população. A banda Celebrare fez uma apresentação especial. Durante a live, foi exibido um vídeo tour pelas dependências da unidade.

Expansão marca os 10 do hospital

A expansão também marca os dez anos do Hospital Unimed Volta Redonda completados no último dia 04. Equipe qualificada, atendimento humanizado, tecnologia de ponta e estrutura diferenciada são os pilares que tornaram o Hospital Unimed Volta Redonda não somente um dos mais importantes centros de medicina do Sul Fluminense, mas também consolidou a região como referência no Estado em procedimento de alta complexidade. Prova disso é que ele é um dos quatro hospitais em todo o Rio de Janeiro com autorização para fazer transplante de medula óssea. E é o único fora da Região Metropolitana.

A ampliação faz parte de uma estratégia de investimentos contínuos, para oferecer um serviço cada vez mais qualificado e eficiente. E ainda há novidades por vir. Com o novo prédio, o hospital vai se preparar para seu centro integrado de referência no diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa do câncer, bem como na oferta de cirurgia robótica de diversos tipos, entre elas, abdominal, urológica e torácica. O Hospital atende clientes Unimed, particulares e outros convênios. São eles: Eletronuclear, Nuclep, INB, Petrobras Petróleo, Petrobras Distribuidora, Mapfre, Mediservice, Amafrerj, Allianz/Mondial Assistance, Real Grandeza, Furnas, Brasil Assistência, Caixa Econômica Federal, Cassi e SulAmérica.