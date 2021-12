Unimed Volta Redonda recebe ouro no Prêmio SomosCoop 2021

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2021, 09:00 horas

Cooperativa do Sul Fluminense liderou na categoria “Compromisso com a Excelência”

Volta Redonda – A Unimed Volta Redonda conquistou a faixa Ouro, no nível Compromisso com a Excelência no Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 2021. Concedida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), a premiação sinaliza o reconhecimento nacional feito àquelas cooperativas que promovem o aumento da qualidade e da competitividade do cooperativismo por meio do desenvolvimento e governança cooperativa, de bons processos gerenciais e do alcance do bom desempenho.

A premiação ocorreu de forma virtual, na cerimônia do Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 2021, realizada no último dia 7. A categoria “Compromisso com a Excelência” coroa as cooperativas singulares, centrais e federações que estão em estágios iniciais de evolução do seu sistema de gestão e começando a medir e perceber melhorias nos seus resultados.

Sicoob Cecremef – O cooperativismo fluminense também marcou presença no Prêmio SomosCoop Excelência em Gestão 2021 com a participação do Sicoob Cecremef, que conquistou o bronze no nível “Primeiros Passos”. Essa categoria é outorgada a cooperativas singulares, centrais e federações que estão em estágio inicial de um programa de melhoria da gestão.

A premiação do Sescoop ocorre a cada dois anos. Na edição deste ano, foram registradas inscrições de 310 cooperativas, número 14% superior ao de 2019. A avaliação envolveu a participação de 70 especialistas em gestão e governança da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ), com um total de 80 pessoas envolvidas diretamente em todo o processo. Além disso, todas as etapas de avaliação foram realizadas de forma virtual, para garantir a saúde e a segurança do processo, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Já a banca julgadora, responsável por definir as cooperativas contempladas, foi formada por representantes de entidades parceiras do Sistema OCB, os quais possuem conhecimento técnico sobre o cooperativismo. Foram eles: Fabiana Durgant, do Ministério da Agricultura; Mateus Neves, da Universidade Federal de Viçosa; Paula Leitão, do Banco Central do Brasil; Roberto Rodrigues; da Fundação Getulio Vargas; e Samir Martins, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Sobre o Sescoop/RJ

O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro (Sescoop/RJ) tem a finalidade de promover a autogestão e difundir a cultura cooperativista. Criado em 1999, a entidade integra o Sistema S brasileiro e o Sistema OCB/RJ. A entidade acompanha de perto as cooperativas fluminenses, oferecendo soluções para a sustentabilidade do negócio, bem como formação profissional, promoção social e serviços aos cooperativados.