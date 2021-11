Unimed Volta Redonda recebe selo por uso de energia renovável

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 11:19 horas

Iniciativa protegeu o meio ambiente da emissão de mais de 8 mil toneladas de CO2

Volta Redonda – A Unimed recebeu o selo de Energia Limpa do Grupo Prime Energy, que atesta a contratação de Energia Elétrica de Fontes Renováveis. A Cooperativa também foi certificada, com base nas diretrizes e as boas práticas ambientais do Ministério de Desenvolvimento Brasileiro e da EPA (Environmental Protection Agency – EUA), por ter deixado de emitir no meio ambiente, com a compra de 49.056,48 MWh de energia incentivada, mais de 8 mil toneladas de dióxido de carbono (CO 2 ), equivalente a filtragem de 59 mil árvores.

O uso de energia incentivada vai ao encontro de investimentos que a Cooperativa vem fazendo em busca de novas soluções que reduzam o seu impacto ambiental e tornem suas atividades cada vez mais sustentáveis. “As mudanças climáticas são uma preocupação para o nosso planeta e exigem que as empresas tomem medidas responsáveis. Por sermos da área de saúde, o dever é ainda maior, pois os problemas ambientais impactam diretamente no bem-estar das pessoas”, ressalta a diretora da Unimed Volta Redonda, Dra Elaine de Fatima Nogueira, que lembra que a organização também recebeu, neste ano, uma certificação pelo descarte consciente de sucata de cabos.

Dentre outras soluções sustentáveis implementadas pela Unimed, destaca-se o painel digital que monitora os sistemas de água, esgoto e eletricidade. Ele foi desenvolvido para otimizar os processos do dia a dia, prever problemas por meio de monitoramento de variáveis e como melhoria contínua. Com o controle do hospital na tela do computador ou celular, é possível identificar qualquer diferença nas variáveis e agir rápido na solução. A empresa também realiza coleta seletiva, tratamento dos resíduos sólidos e líquidos, reciclagem de lâmpadas, bem como possui um sistema de reaproveitamento da água da chuva, e desde a fundação, o Hospital utiliza o prontuário eletrônico. Foi pioneiro na substituição do papel pela versão digital.