Unimed-VR completa 31 anos em preparação para o pós-pandemia

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 11:50 horas

Cooperativa superou o período mais crítico da crise do novo coronavírus e aproveitou oportunidades para expandir o negócio

Volta Redonda – A Unimed-VR completa 31 anos nesta segunda-feira (28), preparando-se para o pós-pandemia. O presidente da cooperativa de serviços médicos, Luiz PauloTostes Coimbra, afirmou que, aos primeiros sinais da pandemia, os cooperados e dirigentes avaliaram as medidas que teriam de tomar e se planejaram para proteger tanto os clientes quanto os médicos, profissionais de saúde e empregados:

— Em uma semana, todos os integrantes do grupo de risco e todos os trabalhadores que poderiam ficar em casa foram para o regime de home office. Quem tinha funções que exigiam trabalho presencial, mas fazia parte do grupo de risco, foi afastado. Para quem ficou na linha de frente, tomamos todas as medidas possíveis de proteção — disse Luiz Paulo.

Sendo uma prestadora de serviços de saúde, a Unimed-VR se preparou para a modificação na demanda, criando unidades separadas para as pessoas com sintomas respiratórios, suspendendo as cirurgias eletivas para liberar leitos de tratamento intensivo e intensificando o teleatendimento, depois que o Conselho Regional de Medicina (CRM) regulamentou provisoriamente essa atividade.

Em termos de negócio, a cooperativa se preparou para os riscos de aumento na inadimplência e redução no número de associados, além de esperar uma redução na ocupação do hospital. As decisões foram manter os empregos, intensificar os investimentos no desenvolvimento de pessoal e rever os projetos de expansão, acelerando os que eram essenciais.

Passados seis meses, e com os indicadores da pandemia apontando para uma queda na quantidade de casos em Volta Redonda e região, a Unimed-VR se prepara para a retomada:

— Estamos trazendo as pessoas de volta, e até o fim de novembro todos os que estão trabalhando em casa devem voltar, exceto os que fazem parte do grupo de risco — afirma Luiz Paulo.

Investimentos

Enquanto a maior parte das organizações paralisou investimentos desde o início da crise provocada pelo coronavírus, a cooperativa implementou diversos projetos voltados para o cuidado com o cliente, o colaborador e o cooperado, reforçando o seu Jeito Unimed de Cuidar (JUC). Além disso, optou por acelerar o que já estava em andamento, como a expansão do Hospital, que traz um Centro Oncológico completo, do diagnóstico ao tratamento.

— Apesar dos enormes desafios que estamos enfrentando, fortalecemos a nossa relação com as pessoas. Todas as decisões implementadas foram guiadas por 3 pilares que acreditamos ser fundamentais para a entrega de uma melhor assistência às pessoas: simplicidade, agilidade e eficiência — declarou o presidente da cooperativa.

A Unimed criou ainda uma Unidade de Apoio Especial, anexo ao Hospital, para atendimento exclusivo a pacientes com sintomas do novo coronavírus. Em caso de necessidade de consulta médica para qualquer sintoma, há a orientação online, uma ferramenta de atendimento médico por vídeo chamada.

E a telessaúde veio para ficar. A incorporação da tecnologia de vídeo possibilitou oferecer assistência médica mesmo no período mais rigoroso de isolamento. Luiz Paulo explica que a pandemia testou a capacidade da Unimed Volta Redonda de agir rápido.

Jeito Unimed de Cuidar

Para proporcionar mais proximidade e conforto e, assim, melhorar a experiência do paciente, a cooperativa investiu em ações de humanização como a visita digital aos pacientes, em que a equipe do Hospital produzia vídeos personalizados feitos com os familiares dos pacientes com Covid-19, como forma de driblar a distância e aquecer seus corações. E para tornar o ambiente mais acolhedor no meio de tantos paramentos de proteção obrigatórios no setor de Covid, o corpo médico e de enfermagem gravou vídeos “de cara limpa” se apresentando ao paciente.

Desenvolvimento e aprendizado

O ano também tem sido de muito aprendizado e com mudanças que chegaram para ficar. Por exemplo, as novas modalidades de trabalho. “Foi uma oportunidade para avaliar a nossa capacidade de fazer gestão por home office. E pudemos observar que essa mudança pode funcionar”, afirma o presidente da Unimed Volta Redonda.

No caso da Unimed, a mudança nos processos de trabalho vai além. Essa transformação será direcionada por três guias: simplicidade, agilidade e eficiência. É uma discussão que tem sido feita com os gerentes, de aproveitar o momento para aprender a olhar de forma objetiva os nossos processos e torná-los simples, ágeis e eficientes. “Assim vamos economizar tempo e desperdício de trabalho e gerar novas oportunidades. Para isso, também será necessário manter o desenvolvimento dos funcionários e médicos, para que estejam preparados para essa nova realidade que foi acelerada pela pandemia”, explica Luiz Paulo.

Novos programas

Ele cita como exemplo os novos programas de desenvolvimento de pessoas e incentivo ao autodesenvolvimento. Para se ter uma ideia, de janeiro a setembro foram investidos mais de R$ 500 mil. Lançado, no primeiro semestre, o Projeto Gamma, veio para capacitar e desenvolver ainda mais os cooperados que atuam como gestores médicos e os colaboradores que ocupam cargos de supervisores. Os 75 profissionais, sendo 20 médicos e 55 supervisores, foram divididos em quatro equipes: início de carreira; com visão sistêmica sobre o negócio; com olhar especialista em sua área de atuação; coordenadores e gerentes médicos.

Em agosto foi a vez do Projeto Acelerar. Formado por um grupo de 32 colaboradores com perfil de influenciadores, que participam de uma jornada de capacitação dividida em quatro pilares, que são criatividade, adaptação à mudança, fortalecimento de relações e agilidade em tempos de adversidade. O projeto promove encontros semanais por videoconferência, buscando propor conexões de repertórios: pessoal, conteúdo multidisciplinar, e conexão com o repertório que está no outro.