UTI do Hospital de Praia Brava ganha selo internacional de qualidade

Matéria publicada em 17 de setembro de 2020, 10:45 horas

Angra dos Reis – A Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital de Praia Brava (HPB) – operado pela Fundação Eletronuclear de Assistência Médica (Feam) – conquistou o selo UTI Eficiente 2020, conferido pela Epimed Solutions. A empresa é especializada na gestão de informações clínicas e epidemiológicas que melhoram a eficiência do atendimento hospitalar e a segurança do paciente.

A UTI do HPB faz parte de um seleto grupo de 90 unidades que receberam o selo. No total, 1.000 UTIs foram avaliadas, tanto de hospitais brasileiros, como Sírio-Libanês e Albert Einstein, quanto de instituições internacionais, incluindo América Latina e Europa.

O corpo clínico que integra a UTI do HPB tem 40 profissionais, incluindo sete plantonistas médicos, coordenados pela médica Viviane Bogado; seis plantonistas enfermeiros, supervisionados pela enfermeira Mariana Farias; um médico de rotina, Davi Fassano; 20 técnicos de enfermagem; e quatro fisioterapeutas. A estrutura conta com oito leitos, monitores e ventiladores renovados periodicamente, além de aparelho de ultrassom.

Equipe da UTI do HPB

A coordenadora da UTI, Viviane Bogado, acredita que a adequação do HPB a uma matriz de eficiência respeitada internacionalmente atesta a qualidade do atendimento oferecido na unidade. “Esse reconhecimento é um orgulho e também um incentivo para a equipe. O resultado que obtivemos é fruto do processo bem-feito de trabalho, de treinamento contínuo, de apoio multiprofissional e de suporte da direção”, ressalta.

Integração

Para participar da rede de contatos proporcionada pela Epimed Solutions, o HPB compartilha experiências de processos com 500 hospitais do Brasil e do mundo. Assim, a instituição tem acesso a um amplo conjunto de indicadores de caracterização de pacientes e de desempenho, provenientes de todas as UTIs credenciadas.

Os diversos hospitais que integram a rede disponibilizam dados em um sistema que proporciona conhecimento amplo sobre o perfil dos pacientes, a alocação de recursos e medidas de prevenção de complicações. A troca de informações clínicas ajuda a reduzir custos associados a infecções e outros problemas, reduzindo o tempo de internação e melhorando a prestação dos cuidados à saúde.