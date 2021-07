Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 08:07 horas

Resende- Desde quarta-feira, dia 07, o município de Resende já está disponibilizando para toda a população acima de 6 meses a vacina contra a influenza.

De acordo com a secretaria de saúde, a aplicação da vacina pode ser realizada em qualquer posto de saúde do município.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, esclarece que a ampliação do público obedece às recomendações do Ministério da Saúde, que recentemente emitiu a orientação. E ressalta que para vacinar basta comparecer ao posto mais próximo da residência, de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h, com o cartão de vacinação.

Um dos desafios que estão sendo enfrentados pela saúde pública é a condução de duas campanhas de vacinação ao mesmo tempo: contra a Influenza e contra a Covid-19; A recomendação das autoridades em saúde é de que seja respeitado o intervalo de 15 dias entre as duas vacinas, independente de qual for aplicada primeiro.

– A vacina é a melhor forma de se proteger contra um inimigo silencioso e também letal. A influenza é uma infecção respiratória aguda que pode ser evitada de forma simples ao procurar a imunização. É uma questão de saúde coletiva e quando imunizado, ajuda a proteger também quem está em volta. A abertura da vacina para um público tão amplo é uma ótima oportunidade de a população ir atrás desta proteção. Basta ir ao posto mais próximo no horário 13h30 às 17h com cartão de vacina e solicitar – explicou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A vacina também está disponível para gestantes e puérperas do município. A cobertura vacinal da campanha para os grupos estipulados anteriormente, que começou em abril, é considerada baixa em território nacional, cuja média está em cerca de 43%.