Matéria publicada em 1 de agosto de 2021, 08:47 horas

Resende- Quem for a feira livre de Resende neste domingo para fazer compras no período de 9 às 13h, também poderá ser vacinado.

É que a Prefeitura de Resende preparou uma campanha de vacinação contra diversas doenças neste domingo, dia 1°, na tradicional feira livre, em frente ao Parque das Águas no período de 9h às 13h.

Para a realização desta campanha de domingo a Secretaria Municipal de Saúde preparou a instalação de uma tenda para que a população possa atualizar sua caderneta com as vacinas contra Influenza, Hepatite B, Antitetânica e Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola). A campanha também contará com as equipes de profissionais de saúde do município.

Para a vacinação na feira livre, as pessoas devem apresentar um documento de identidade com foto e o cartão de vacinação, para que o agente de saúde avalie a situação vacinal. Além da imunização, na tenda também estará disponível aferição de pressão arterial.

Vale destacar que a vacina contra a Influenza estará disponível para a população geral a partir dos seis meses de idade. Enquanto que para as vacinas contra Hepatite B, Antitetânica e a Tríplice Viral serão destinadas apenas para as pessoas com idade acima de 18 anos.

– As pessoas que estiverem passando e fazendo suas compras pela Feira Livre do Parque das Águas poderão receber vacinas contra algumas doenças. É muito importante que atualizem suas cadernetas de vacinação, assim evitamos e protegemos nossa população contra essas doenças. Lembrando que as pessoas devem levar sua caderneta de vacinação para que o profissional de saúde veja e explique sua situação, para também não prejudicar a imunização contra a Covid-19 e respeitar o intervalo de no mínimo 14 dias entre as vacinas – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.