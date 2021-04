Vacinação contra gripe começa na quarta-feira em todo o estado do Rio de Janeiro

Matéria publicada em 12 de abril de 2021, 08:33 horas

– A Secretaria de Estado de Saúde marcou a data inicial da vacinação contra a gripe no estado para a partir da próxima na quarta-feira (14). A expectativa da SES é que sejam imunizadas 6,8 milhões de pessoas, o que corresponde a 90% dos grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, entre outros. – A Secretaria de Estado de Saúde marcou a data inicial da vacinação contra a gripe no estado para a partir da próxima na quarta-feira (14). A expectativa da SES é que sejam imunizadas 6,8 milhões de pessoas, o que corresponde a 90% dos grupos prioritários, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, entre outros.

A vacinação será feita em três etapas:

– Primeira fase: crianças maiores de 6 meses e menores de 6 anos (até 5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde.

– Segunda etapa: idosos com 60 anos ou mais e professores

– Terceira etapa: pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, profissionais das forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Covid-19 e Influenza – o intervalo entre a aplicação das vacinas deve ser de pelo menos 15 dias. Assim, quem tomar a vacina contra a gripe deve esperar 15 dias para receber a dose contra Covid-19; quem receber a primeira dose da CoronaVac precisa aguardar 45 dias para se vacinar contra gripe; já quem tomar a Oxford-AstraZeneca vai esperar 15 dias para ser vacinado contra gripe.

Pessoas com diagnóstico e/ou sinais sugestivos de gripe ou COVID-19 devem aguardar 15 dias após o fim dos sintomas para se vacinarem.