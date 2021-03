Matéria publicada em 26 de março de 2021, 07:33 horas

Angra dos Reis – A vacinação contra a covid-19 continuará sendo realizada em Angra dos Reis durante todo o feriadão estabelecido pelo governo do estado com o objetivo de evitar a circulação de pessoas. As unidades de saúde, com agenda de vacinação marcada para esta sexta-feira, 26, funcionam para a aplicação das doses, das 8h às 17h.

Já na próxima semana, apenas alguns postos de saúde vão abrir, conforme listagem abaixo. Essas unidades de saúde estarão funcionando para o público das 9 às 16h, e vão vacinar pessoas de 68 e 69 anos e idosos que estão com as segundas doses agendadas.

Na segunda-feira (29) e terça-feira (30) serão imunizados os idosos com 69 anos. Já na quarta (31) e quinta-feira (1º), receberão a primeira dose as pessoas com 68 anos. Será necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência para provar ser morador de Angra dos Reis.

Unidades

ESF Balneário

Clínica da Família do Centro

ESF Nova Angra 2

CEM Japuíba

ESF Belém

UBS Monsuaba

ESF Jacuecanga

ESF Camorim Grande

ESF Bracuí

ESF Frade Praias

ESF Perequê 4

ESF Abraão (funcionará nos dias 29 e 30 de março)

Outras Praias da Ilha Grande (vacinação volante) 29 e 31 de março