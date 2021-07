Matéria publicada em 12 de julho de 2021, 08:24 horas

Valença- A prefeitura de Valença por meio da secretaria de saúde inicia nesta segunda-feira, dia 12 e terça-feira, dia 13, a imunização contra Covid-19 em pessoas acima de 37 anos e público geral.

De acordo com a secretaria de saúde, a vacinação ocorrerá em frente ao Clube dos Coroados; em frente a quadra de esporte do bairro Parque Pentagna e em frente a Unidade de Saúde do São José das Palmeiras.

Lembrando que para vacinar serão necessários apresentar a carteira de identidade, CPF e Comprovante de Residência.