Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 08:49 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Saúde, continua avançando na vacinação contra a Covid-19, e estará vacinando a partir desta quinta-feira, dia 22 de julho, quem tem 32 anos ou mais idade.

De acordo com a secretaria de saúde, a vacinação será realizada em três locais. Em frente ao Clube dos Coroados; em frente a quadra de esporte no bairro Parque Pentagna e em frente a Unidade de Saúde do bairro São José das Palmeiras.

E entre os documentos necessários estão a Identidade, CPF e Comprovante de Residência.