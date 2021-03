Matéria publicada em 28 de março de 2021, 08:20 horas

Idosos de 69 anos serão imunizados na segunda e idosos de 68 na terça

Valença- A Secretaria de Saúde de Valença não para, com isso, a vacinação no município vai avançando e continua a com a faixa etária de 74 a 70 anos, mas os idosos de 69 anos, irão começar a serem imunizados na segunda-feira, 29 de março e o grupo de 68 anos na terça-feira, 30 de março.

Será mantido o horário das 9h às 14h, em cinco pontos diferentes de vacinação, o atendimento será também no sistema Drive-thru.

É necessária apresentação do CPF, CARTÃO DO SUS e COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.

Os pontos de vacina serão:

1- Em frente ao Clube dos Coroados – Centro;

2- Rua Castro Alves – Em frente a Unidade de saúde – Centro;

3- Em frente a Unidade de Saúde do bairro São José das Palmeiras;

4- Na Praça em frente à quadra Esportiva do Parque Pentagna;

5- Em frente a Unidade de Saúde do bairro de Fátima;

Não existe motivo para pânico e nem pressa na procura pela vacina. Os grupos serão atendidos de acordo com o número de doses já disponibilizadas no Centro Municipal de Imunização.