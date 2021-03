Matéria publicada em 12 de março de 2021, 07:47 horas

Valença- Com a chegada de mais doses da vacina contra a Covida-19, na quinta-feira, 11, a Prefeitura de Valença, através da Secretaria de Saúde, vai ampliar a vacinação e irá começar a imunizar as faixas etárias entre 79 a 77 anos a partir desta sexta-feira, dia 12, tendo prosseguimento a partir de segunda-feira, 15.

De acordo com a secretaria de saúde, as ações serão realizadas também no sistema Drive Thru, das 9h às 14h, em dois pontos: Em frente ao Clube dos Coroados e na Praça em frente a Unidade de Saúde do bairro São José das Palmeiras.

As pessoas a serem vacinadas deverão:

– Apresentar documentos de identificação pessoal, CPF e Cartão SUS;

– Ser morador permanente do Município de Valença;

Os idosos acamados serão vacinados em suas residências por meio de equipes volantes conforme cronograma de cada equipe.

Não existe motivo para pânico e nem pressa na procura pela vacina. Os grupos serão atendidos de acordo com o número de doses já disponibilizadas no Centro Municipal de Imunização.

A Prefeitura de Valença solicita que a população evite aglomerações em locais públicos, eventos sociais e familiares. Se sair de casa, use máscara. Lembrar, que o não cumprimento ao toque de recolher das 22h às 5h, do Decreto Municipal 031/2021, poderá levar o infrator ser conduzido a Delegacia de Polícia e ser multado. Faça a higienização das mãos com água e sabão ou faça uso do álcool em gel.